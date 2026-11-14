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Robot Soldier Startup’s Cash Crisis: Valuations Under Scrutiny
13 days ago
Foundation Future Industries, an ambitious robot soldier startup backed by Eric Trump, is grappling with a severe liquidity crisis, evidenced by its recent failure to pay employees. This financial instability comes amid revelations that its founder, Sankaet Pathak, borrowed $4.6 million from the company for a luxury home, raising critical questions about corporate governance and asset valuation.
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