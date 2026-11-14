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MACCO Restructuring Group: Mark Alley And John Gorman Named Managing Directors, Mason Gavilan Appointed Senior Financial Analyst
By Amit Chowdhry,13 days ago
MACCO Restructuring Group, a Houston-based business restructuring and financial advisory firm, has appointed Mark Alley and John Gorman as Managing Directors and Mason Gavilan as Senior Financial Analyst. The appointments expand the firm’s leadership and analytical capabilities as it prepares to handle larger and more complex restructuring engagements across the United States and international markets.