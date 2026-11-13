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Delaware AG Announces $183.5M Settlement with Rent-to-Own Firm Acima
By Admin,8 days ago
Attorney General Kathy Jennings has reached a $183.5 million multistate settlement with rent-to-own finance company Acima Digital, LLC and its direct parent company, Acima Holdings, LLC. The deal includes $43 million in restitution for consumers, a $10.5 million payment to participating states, and lease balance reductions totaling $130 million. Acima...