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INVADER ZIM Creator JHONEN VASQUEZ Joins IT DEMANDS SACRIFICE -- See New IT DEMANDS SACRIFICE #2 Cover Inside
By Press Release,13 days ago
Art by ADAM POLLINA & DEAN WHITE. ORDER BY MONDAY NOVEMBER 23 | IN STORES DECEMBER 23. IT DEMANDS SACRIFICE is a MASSIVE HIT with MASSIVE STARS!. Emmy Award-winning screenwriter Philip Gelatt (LOVE, DEATH & ROBOTS), acclaimed filmmaker David Yarovesky (BRIGHTBURN), and visionary artist Adam Pollina (X-FORCE) carved up a horror event that's taken the comic world by storm.