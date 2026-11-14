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JPMorgan's Popular ETF Offers a Path to Earn Over $4,000 in Monthly Retirement Income
By Damilola Esebame, CFEI®,12 days ago
What key features make JPMorgan's ETF effective for retirement?. How does JPMorgan's ETF generate high monthly retirement returns?. JPMorgan's Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) has drawn more than $42 billion in assets by offering a monthly paycheck generated from Nasdaq-100 options. The trailing 12-month distribution recently reached $6.88 per share, a yield near 11.5%.