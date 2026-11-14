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Texarkana’s first flight since nationwide ground stop takes off for DFW
By Field Walsh,13 days ago
An American Airlines jet took off from Texarkana Regional Airport at 6:46 a.m. Saturday, the first airline departure from Texarkana since the Federal Aviation Administration halted takeoffs across the country Friday afternoon. American Flight 3579 to Dallas/Fort Worth International Airport was scheduled to leave at 6 a.m. TXK Today’s aircraft...