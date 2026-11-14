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Fort Lauderdale eyes urgent fixes for worsening king tides
By Susannah Bryansbryan@sunsentinel.com,13 days ago
King tides are submerging Fort Lauderdale streets that have never flooded before, stranding vehicles and forcing a recent two-day closure of Las Olas Boulevard. With king tides and coastal flooding expected to intensify in the coming years, Commissioner Steve Glassman says Fort Lauderdale needs to prepare now for what might very well be a vulnerable future.