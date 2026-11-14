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JPMorgan's Popular ETF Offers a Path to Earn Over $4,000 in Monthly Retirement Income
By Damilola Esebame, CFEI®,12 days ago
How does JEPQ generate monthly income from Nasdaq-100 options?. What percentage of JEPQ's assets are in top holdings like Nvidia and Apple?. Why do JEPQ's monthly payouts vary significantly based on market conditions?. JPMorgan's Nasdaq Equity Premium Income ETF (NASDAQ: JEPQ) has drawn more than $42 billion in assets by...