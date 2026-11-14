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Iowa HHS: 53 Confirmed Measles Cases in Iowa
By Lisa Grilliot,13 days ago
As of Friday, November 13, 2026, the Iowa Department of Health and Human Services (HHS) has reported 53 total confirmed measles cases across the state. Iowa health officials say 2 cases were reported in vaccinated individuals, and 51 cases were reported in unvaccinated or status unknown individuals. 7 measles cases are associated with travel, 38 are locally acquired with known exposure, and 8 cases are locally acquired with unknown exposure.