undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Nevada Softball Adds Five Recruits to 2027-28 Roster
By BVM Sportsdesk,,11 days ago
Main Story: Nevada softball has added five players to its 2027-28 roster: outfielder Emma Clark, infielder Taimane Mata'afa-Alferos, pitcher Isabella Gonzalez, catcher/infielder Chloe Hernandez and infielder Addison Fredericks. The class brings speed, defensive versatility, power and pitching depth. Clark also continues a family connection at Nevada, joining sisters Maddie and Bailie.