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Yaesu FTDX10 CAT Control and Digital Mode Setup on macOS
12 days ago
The Yaesu FTDX10 transceiver, a popular HF/50 MHz rig, often presents CAT control challenges on macOS systems due to driver incompatibilities. This resource addresses a specific issue encountered with Silicon Labs VCP/USB to Serial drivers causing system instability on a MacBook Pro running macOS 11.6.2 (Big Sur). The author details a robust solution involving a Sabrent USB 2.0 to Serial (9-Pin) adapter, which incorporates an FTDI chipset, ensuring native driver support within the macOS environment. This setup facilitates direct control of the FTDX10 without requiring proprietary driver installations.