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Burgamy-Hancock New Originators DOWN IN HONKY TONK TOWN
13 days ago
Colin Hancock, cornet; Hunter Burgamy, banjo/vocals; Robin Rapuzzi, drums; Tom Saunders, tuba; Kris Tokarski, piano; Dennis Litchman, clarinet/tenor saxophone; Charlie Halloran & Jens Lindgren, trombone; James Evans, clarinet/C-melody saxophone. Looking for some nostalgic music? This album reaches back to the beginning roots of New Orleans music, the roaring twenties and...