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Jewish students hiding faith when applying to university, parents claim
By Albert Tait,13 days ago
Jewish students are hiding their faith when applying to universities, a survey has found. A poll of Jewish parents whose children are currently submitting Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) forms and attending university open days found widespread concern about anti-Semitism on campuses. Some parents told researchers their children had...