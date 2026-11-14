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Addison woman wanted in Pennsylvania arrested at court hearing
By Ross Underwood, Coastal TV News,11 days ago
An Addison woman wanted in Pennsylvania was arrested while attending a court hearing in Chemung County. The Chemung County Sheriff’s Office says 40-year-old Christina Lynn Martinsen was arrested Thursday at Southport Town Court. Martinsen was wanted in Tioga County, Pennsylvania, on a contraband charge involving a controlled substance. She...
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