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Morris County honors five veterans during annual Veterans Day ceremony
By Jay Edwards,13 days ago
MORRIS COUNTY, N.J. — The Morris County Board of County Commissioners honored five local veterans during its annual Veterans Day observance ceremony Wednesday, Nov. 11, recognizing their military service with Morris County Distinguished Military Service Medals. Each veteran received a medal and certificate of honor during the ceremony, attended...
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