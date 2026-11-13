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Red Line Oil PDRA Drag Racing Series Releases Eight-Race 2027 Schedule, Highlighted By Returns to Rockingham, Norwalk
By Nate Van Wagnen,8 days ago
The Red Line Oil Professional Drag Racers Association (PDRA) announced today its eight-race 2027 schedule, highlighted by the return of two historic facilities, Rockingham Dragway in North Carolina and Summit Motorsports Park in Ohio. The series will compete at seven facilities across five states, beginning April 7-10 at GALOT Motorsports Park in Benson, North Carolina, and concluding Oct. 14-17 at Virginia Motorsports Park in Dinwiddie, Virginia.