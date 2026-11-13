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James ‘Jim’ Andre Brennan, 76, passes
By from Stetson 's Funeral Home,7 days ago
Topsham, ME – James “Jim” Andre Brennan, 76, of Topsham, Maine, and formerly of Langhorne, Pennsylvania, passed away peacefully on November 7, 2026. Born on June 4, 1950, in Lewiston, Maine, Jim was the beloved son of the late Francis Brennan and Jeannette (Savard) Brennan. He attended Kents Hill School before pursuing his commitment to public service and law enforcement at Northeastern University, where he earned a Bachelor of Science in Criminal Justice in 1973.