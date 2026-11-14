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LemChargo Brings Shared Power Bank Rental Technology to Restaurants to Support Guest Charging Needs
13 days ago
LemChargo, a provider of shared charging technology, offers power bank rental stations and supporting operational services designed to help restaurants address guests’ mobile charging needs. The company’s solutions include rental kiosks, portable power banks and operational support for payment, returns, refunds and device maintenance. They are intended for use...