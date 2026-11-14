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Henrico Approves Zoning Rules for Recreational Marijuana Businesses Ahead of 2027 Sales Launch
By admin,13 days ago
HENRICO COUNTY, Va. — Ahead of Virginia’s scheduled statewide recreational cannabis rollout, the Henrico County Board of Supervisors has enacted a comprehensive package of ordinances establishing strict zoning boundaries, a local sales tax, and public consumption bans for marijuana businesses. The Board voted unanimously on Nov. 10 to...
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