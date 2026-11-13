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Clinicians Explore Type 2 Inflammation Across Dermatologic Diseases
10 days ago
Clinicians discuss how type 2 inflammation informs treatment decisions across AD, prurigo nodularis, CSU, and bullous pemphigoid. Marshall J. Shuler, MD, FAAD, led a recent Dermatology Times Case-Based Roundtable in Charlotte, North Carolina, examining the role of type 2 inflammation across several dermatologic diseases. The September 28, 2026, discussion used patient cases to explore how shared inflammatory pathways may connect seemingly distinct conditions, including atopic dermatitis (AD), prurigo nodularis (PN), chronic spontaneous urticaria (CSU), and bullous pemphigoid (BP).