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Marcus & Millichap Arranges $6.6M Sale of 64-Unit Multifamily Portfolio in Saint Paul
By NewsNo Comments,8 days ago
Marcus & Millichap (NYSE: MMI), a leading commercial real estate brokerage firm specializing in investment sales, financing, research and advisory services, announced the sale of Spanish Villa and Autumn Manor Apartments, two multifamily properties totaling 64 units in Saint Paul, Minnesota. The properties collectively sold for $6.6 million. “After 45...