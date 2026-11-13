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HFO Investment Real Estate Closes Sale of 159-Unit Chesapeake Pointe Apartments in Milwaukie Oregon for $23.8M
By NewsNo Comments,9 days ago
HFO Investment Real Estate has completed the sale of Chesapeake Pointe Apartments, a 159-unit garden-style apartment community at 4400 SE Naef Road in the Jennings Lodge neighborhood of Milwaukie, Oregon. The property sold Nov. 4 for $23.8 million, or about $149,700 per unit. The seller was a longtime family ownership...