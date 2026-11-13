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Lake Oroville Update - November 13, 2026
9 days ago
Enjoy winter-themed activities without the chill of snow and ice during Snow-cember at DWR’s Lake Oroville Visitor Center. This family-friendly event returns each weekend from November 28th through January 3rd. Stop by the Visitor Center between 10 a.m. and 4 p.m. for free craft activities for kids ages three and older! Located at 917 Kelly Ridge Road in Oroville, the Visitor Center is open daily from 9 a.m. to 5 p.m. Craft activities are offered while supplies last.