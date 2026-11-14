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Gunman Teaser Traps an Ex-Hitman in One Chaotic Buenos Aires Night
By Mara Quinn,11 days ago
Well Go USA has released the first U.S. teaser for Gunman, the Argentine crime thriller originally titled Gatillero, ahead of its December 8, 2026 U.S. digital release. Sergio Podeley stars as a recently released former hitman whose modest assignment becomes a murder frame-up, all within a story presented as one continuous shot over a single night.