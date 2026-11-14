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Mount St. Mary’s University Women’s Soccer Earns 24 Metro All-Academic Submissions
12 days ago
Mount St. Mary’s University Women’s Soccer earned 24 Metro All-Academic submissions, according to the Metro Atlantic Athletic Conference announcement dated Nov. 13, 2026. The 24 submissions recognize academic achievement within the Mount St. Mary’s University women’s soccer program. The available information does not identify the individual student-athletes connected to the submissions.