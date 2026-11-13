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Page County Sheriff’s Office Opens Operation Blessing Christmas Gift Program for Local Children
By Molly Anderson,9 days ago
The Page County Sheriff’s Office is accepting applications for its annual Operation Blessing program, which provides Christmas gifts to eligible children in rural Page County and several surrounding communities. Sheriff Charles McCalla announced the program in a Nov. 10 letter, continuing a holiday tradition that began more than four...