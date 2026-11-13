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Pennsylvania Truck Driver, 38, Dies as Rig Catches Fire on NJ Turnpike in Cranbury
By Joshua Doyle,10 days ago
A 38-year-old Pennsylvania man was killed Wednesday evening, November 11, 2026, when the truck he was driving overturned and burst into flames on the New Jersey Turnpike in Cranbury. The driver, a resident of Upper Darby, Pennsylvania, died of his injuries after a chain of collisions sent his rig off the roadway and into a concrete sign support.
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