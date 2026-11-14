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Newburgh Charter Review Commission schedules two November meetings
By Mid-Hudson News Staff,13 days ago
NEWBURGH- The City of Newburgh Charter Review Commission will hold two public meetings in November to discuss matters related to the city’s charter. The meetings are scheduled for Monday, November 16, and Monday, November 30. Both meetings will begin at 7 p.m. and will be held in person at the Activity Center, located at 401 Washington Street in Newburgh.