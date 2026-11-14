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Warriors’ football season ends at fourth-ranked Leeds
By Shannon Fagan,13 days ago
LEEDS – Brennen Archer accounted for touchdowns in four different ways. He ran for 84 yards and a touchdown on 12 carries, completed two passes for 54 yards and a touchdown, and caught two passes for 66 yards with a score. He also added a 60-yard kickoff return for a score in leading fourth-ranked Leeds to a 50-7 victory over Cherokee County in Class 4A second-round playoff action on Friday night.