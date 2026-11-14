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OneClickDrive Announces Connected Marketplace View for Used Cars and Rentals in Dubai
12 days ago
DUBAI, UAE — November 14, 2026 — OneClickDrive, a car marketplace connecting Dubai drivers with dealers and rental companies, has announced a connected platform view that brings used-car sales and vehicle rentals into one marketplace. The experience allows residents and visitors to compare listings from verified Dubai sellers and rental companies without switching between separate websites for purchase and rental searches.