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Bruins Women’s Volleyball Open CAC Tournament with Matches Against Florida National and Florida College
7 days ago
TEMPLE TERRACE, Fla. — The Carolina University women's volleyball team opened pool play at the Continental Athletic Conference Tournament on Thursday, November 12, facing Florida National University and tournament host Florida College. The Bruins dropped a competitive four-set match to Florida National before falling to Florida College in three sets.