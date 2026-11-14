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TST Images: Clippers defeat Thunder, 113-112, at Intuit Dome
12 days ago
Los Angeles Clippers forward Derrick Jones Jr. (5) celebrates after hitting a three pointer during an NBA basketball game against the Oklahoma City Thunder, Friday November 13th, 2026 in Los Angeles, California. The Los Angeles Clippers NBA Cup court during an NBA basketball game against the Oklahoma City Thunder, Friday November 13th, 2026 in Los Angeles, California.