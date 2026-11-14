\u003cbody>\u003cdiv>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=3WCdQK_1H4i5HHX00" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=3WCdQK_1H4i5HHX00" width="800" height="216" >\u003cp>\u003cb>4A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>McPherson 27,\u003c/b> Wellington 24 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Buhler 36,\u003c/b> Wamego 20 \u003c/p>\u003cp>Bishop Miege 50, Eudora 7 \u003c/p>\u003cp>Tonganoxie 34, Ottawa 10 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>3A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Andale 45,\u003c/b> \u003cb>Hoisington 8\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Holcomb 31, \u003cb>Hesston 28\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Frontenac 35, Baldwin 20 \u003c/p>\u003cp>Jefferson West 14, Nemaha Central 7 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>2A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Garden Plain 16,\u003c/b> Council Grove 14 \u003c/p>\u003cp>Marysville 18, Beloit 16 \u003c/p>\u003cp>Silver Lake 63, Riverside 14 \u003c/p>\u003cp>Caney Valley 16, Sabetha 14 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>1A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>Sterling 24,\u003c/b> Smith Center 18 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Inman 28,\u003c/b> TMP-Marian 7 \u003c/p>\u003cp>Centralia 20, St. Marys 14 \u003c/p>\u003cp>Rossville 35, Olpe 10 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>8-Man DI Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Lincoln 22, Hoxie 18 \u003c/p>\u003cp>Wichita County 28, South Central 22 \u003c/p>\u003cp>Oswego 82, \u003cb>Canton-Galva 36\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Clifton-Clyde 72, South Sumner 52 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>8-Man DII Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Hodgeman County 26, Sylvan-Lucas 22 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Little River 54,\u003c/b> Victoria 8 \u003c/p>\u003cp>Hanover 52, \u003cb>Cunningham 6\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Axtell 62, Lebo 12 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>6-Man Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Wheatland-Grinnell 19, Ingalls 12 \u003c/p>\u003cp>Weskan 30, South Barber 18 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>Otis-Bison 34,\u003c/b> Peabody-Burns 13 \u003c/p>\u003cp>Tescott 49, \u003cb>Centre 0\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>\u003cb>5A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Bishop Carroll 3, Andover 0 \u003c/p>\u003cp>Kapaun-Mt. Carmel 24, Hays 23 \u003c/p>\u003cp>Blue Valley 27, De Soto 0 \u003c/p>\u003cp>Spring Hill 28, Basehor-Linwood 23 \u003c/p>\u003cp>\u003cb>6A Regional\u003c/b>\u003c/p>\u003cp>Derby 45, Wichita Northwest 28 \u003c/p>\u003cp>Manhattan 28, Maize 24 \u003c/p>\u003cp>Mill Valley 48, Olathe North 14 \u003c/p>\u003cp>Gardner-Edgerton 43, Olathe Northwest 36 \u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>