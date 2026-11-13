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Ceiling Collapse Prompts Fire Department Response in Downtown Chambersburg
By Staff Report,10 days ago
A reported ceiling collapse at a downtown Chambersburg apartment building prompted a response from the Chambersburg Fire Department and caused a brief traffic disruption along Lincoln Way West. Firefighters were dispatched to 72 Lincoln Way West following a report that a ceiling had collapsed inside a third-floor apartment. Crews arrived...
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