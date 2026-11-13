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Salina Airport Authority: No planes leaving Salina Regional Airport during FAA ground stop
10 days ago
The Federal Aviation Administration issued a nationwide ground stop Friday afternoon, citing "extraordinary circumstances and for reasons of safety." No aircraft on the ground at Salina Regional Airport are being allowed to depart, Salina Airport Authority Executive Director Pieter Miller told Salina311 on Friday afternoon. As of 3:45 p.m., no...