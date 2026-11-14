undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Penn State women add Davis (Ac. of Notre Dame), DiBenedetto (Penn Charter), Young (Agnes Irwin) and Schultz (Haddonfield) in Class of 2031
By Chris Goldberg,12 days ago
Head Coach Kayla Treanor and the Penn State women’s lacrosse program signed, as of November 12, the nation’s top-ranked class with the additions of Avery Acquaviva, Emerson Acquaviva, Lucy Bevilacqua, Carley Curry, Riley Davis (Academy of Notre Dame), Mia DiBenedetto (Penn Charter), Miabella Gates, Dalton Klaus, Brooke Schultz (Haddonfield), Haley Washall and Kelsey Young (Agnes Irwin).