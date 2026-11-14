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Kathleen Sue Massey
By Obituaries,12 days ago
Kathleen Sue (née Addington) Massey, 87, passed away Tuesday, November 10, 2026, at Reserve Care Hospice in Westlake, Ohio, after a long illness. Born in Lawrence County, Tennessee, she made Elyria her home for most of her life. A member of East Broad Street Church of Christ in Elyria, Sue found joy in God's creatures, large and small, and enjoyed puzzles and shopping. Dearest to her heart were her children and grandchildren, whom she cherished above all.