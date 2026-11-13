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CFTC Sues Louisiana After State Court Blocks CFTC-Regulated Exchanges
By Press Release,10 days ago
WASHINGTON — The Commodity Futures Trading Commission today announced it filed a lawsuit against Louisiana to block the state from prohibiting the offering of event contracts by CFTC-regulated designated contract markets, futures commission merchants, and derivatives clearing organizations. Louisiana obtained a state court order Thursday shutting down the operation...