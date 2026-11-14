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Silicon Hills Daily Roundup — Friday, Nov. 13, 2026
By LauraLorek@gmail.com,12 days ago
Tesla-SpaceX Merger Talks Advance, Putting Austin at the Center of Musk’s Empire; Virtuix Bids for Defense Contractor. Austin-area tech news for Friday, Nov. 13, 2026: a potential record-setting Musk combination moves closer, Virtuix signs a letter of intent to buy a Pentagon-focused services firm, and Phunware, SkyGrid and Ideal Power all post Austin-datelined news.