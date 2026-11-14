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Metcalf, Franklin
12 days ago
1859-1862 Main Street, corner Inman Street, Cambridge, Massachusetts.[1], [2]. 1860-1861 103 Court Street, Boston, Massachusetts.1, 2. 1863 Main Street, corner Magazine Street, & Harvard Square, Cambridge, Massachusetts.1, 2[3]. 1865 Street address not known, Cambridge, Massachusetts.1, 2. 1868-1872 297 Washington Street, Boston, Massachusetts.1. 1873 Address Unknown, Boston, Massachusetts.1. 1874-1880 24 Temple...