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“& Juliet” Celebrates Four Years on Broadway With Silent Disco, Cast Reunions and Special Performances
By YOUR-NAME,7 days ago
“& Juliet” Celebrates Four Years on Broadway With Silent Disco, Cast Reunions and Special Performances. The Tony-nominated Broadway musical marks its fourth anniversary ahead of its January 3, 2027, closing. Broadway's hit musical “& Juliet” is celebrating its fourth anniversary with a week of special events, including a silent...