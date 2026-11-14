\u003cbody>\u003cdiv>\u003cfigure>\u003cimg src="https://img.particlenews.com/image.php?type=thumbnail_580x000&url=0K5Tua_1H4cXbr000" alt="https://img.particlenews.com/image.php?url=0K5Tua_1H4cXbr000" width="1000" height="563" >\u003c/figure>\u003cp>NORTHWEST-HUGHESVILLE 48, SANTA FE 20\u003c/p>\u003cp>8-MAN, DISTRICT 4\u003c/p>\u003cp>NORBORNE-HARDIN CENTRAL 50, WELLINGTON 12\u003c/p>\u003cp>8-MAN, DISTRICT 8\u003c/p>\u003cp>NORTH SHELBY 50, KNOX COUNTY 0\u003c/p>\u003cp>CLASS 1, DISTRICT 4\u003c/p>\u003cp>TIPTON 76, SKYLINE 22\u003c/p>\u003cp>CLASS 1, DISTRICT 7\u003c/p>\u003cp>SALISBURY 60, WESTRAN 12\u003c/p>\u003cp>CLASS 1, DISTRICT 8\u003c/p>\u003cp>PUTNAM COUNTY 38, MARCELINE 7\u003c/p>\u003cp>CLASS 2, DISTRICT 6\u003c/p>\u003cp>BUTLER 52, HIGGINSVILLE 8\u003c/p>\u003cp>CLASS 2, DISTRICT 7\u003c/p>\u003cp>CENTRALIA 36, PALMYRA 0\u003c/p>\u003cp>CLASS 2, DISTRICT 8\u003c/p>\u003cp>LAWSON 29, BROOKFIELD 28\u003c/p>\u003cp>CLASS 3, DISTRICT 4\u003c/p>\u003cp>SOUTHERN BOONE 42, HALLSVILLE 35 (OT)\u003c/p>\u003cp>CLASS 3, DISTRICT 7\u003c/p>\u003cp>PEMBROKE HILL 42, BOONVILLE 27\u003c/p>\u003cp>CLASS 3, DISTRICT 8\u003c/p>\u003cp>ST. PIUS X 49, MARYVILLE 35\u003c/p>\u003cp>CLASS 4, DISTRICT 4\u003c/p>\u003cp>HANNIBAL 57, PARKWAY NORTH 19\u003c/p>\u003cp>CLASS 4, DISTRICT 5\u003c/p>\u003cp>WARRENSBURG 34, MOBERLY 14\u003c/p>\u003cp>CLASS 4, DISTRICT 7\u003c/p>\u003cp>PLEASANT HILL 10, ODESSA 0\u003c/p>\u003cp>CLASS 5, DISTRICT 5\u003c/p>\u003cp>HELIAS 30, CAMDENTON 8\u003c/p>\u003cp>CLASS 5, DISTRICT 7\u003c/p>\u003cp>GRAIN VALLEY 52, SMITH-COTTON 7\u003c/p>\u003c/div>\u003c/body>