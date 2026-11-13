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Aakash Desai: Who Tests Pharmaceutical Ads in AI Chatbots?
11 days ago
Aakash Desai, Associate Professor at UAB O’Neal Cancer Center, shared on X:. Accuracy 89.4→93.0%; some pairs 0→100%. Title: Pharmaceutical advertising and drug recommendations by consumer-facing artificial intelligence: a controlled study. Authors: Mahmud Omar, Reem Agbareia, Jolion McGreevy, Alexis Zebrowski, Ashwin Ramaswamy, Michael A Gorin, Esther-Maria Antao, Benjamin...