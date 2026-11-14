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Section III Championships: Dolgeville claims Class D title, Auburn claims Class A
By Rachel Culver, Eric Shear,12 days ago
How many touchdowns did Caleb Herringshaw score in Dolgeville's Class D final?. What was Auburn's final score in the Class A championship against Fayetteville-Manlius?. Why will Dolgeville play Section IV in the regional championship on Nov. 20?. Section championship night delivered big plays and bigger statements, as Dolgeville and Auburn...
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