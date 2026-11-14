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FTC sues Maine-based veterinary supplies company over acquisition
By CBS13,12 days ago
PORTLAND (WGME) -- The Federal Trade Commission is suing a Maine-based veterinary supplies company, seeking to block a proposed multi-billion-dollar acquisition of one of its competitors. Regulators filed suit Friday against Covetrus, whose headquarters are in Portland. The company had proposed buying its closest competitor, MWI Veterinary Supply, for $3.5...