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May Belle Frazier
By Editorials,12 days ago
May Belle Frazier, 97, passed away on November 10, 2026. She was born on December 4, 1928, in Wheeling, West Virginia, to the late George and Julia Haynes. May Belle was preceded in death by her husband, Robert Gill Frazier, by four of her six children, Gary Frazier, Diane Frazier, Donna Rossbo, and Melody Stivers, by her grandson, Greg Richards, by a great granddaughter, Paisley Frazier, and her long-time friend, Jim Lovell.