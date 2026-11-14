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Addy Nyemchek’s first start sparks Indiana 80-44 win over Samford
12 days ago
On Friday the 13th, the only surprise in Indiana women’s basketball’s 80-44 win over Samford University was a freshman forward in the winning team’s starting lineup. Addy Nyemchek made her first career start Nov. 13 after junior guard Lenée Beaumont was sidelined by a hyperextended knee. She responded with a career-high 16 points, helping Indiana improve to 4-0 for its second straight season.