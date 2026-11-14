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Sonoma County airport's manager says nationwide FAA ground stop order delayed at least six flights
12 days ago
Early Friday afternoon, a nationwide ground stop order went into effect for all airports in the U.S. It’s now been lifted and flights have resumed. Charles M. Schulz Airport manager Jon Stout told KRCB News in an interview late Friday afternoon all passengers had been deplaned earlier and were waiting to hear from federal officials.