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Dallas Criminal Lawyer Clarifies How Deferred Adjudication Affects Record Sealing
12 days ago
The Medlin Law Firm explains how deferred adjudication affects criminal record sealing in Texas. A Dallas criminal lawyer discusses eligibility for orders of nondisclosure, including applicable waiting periods and exceptions, to help individuals facing criminal charges better understand their legal options. Dallas, TX - November 13, 2026 — The Medlin...