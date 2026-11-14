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Prime Medical Evaluators Welcomes Dr. Nasim Aghayan, D.C., Q.M.E., to Its Distinguished Network of Qualified Medical Evaluators
12 days ago
Los Angeles, CA, United States – November 13, 2026 — Prime Medical Evaluators is proud to welcome Dr. Nasim Aghayan, D.C., Q.M.E., a California-licensed Doctor of Chiropractic and Qualified Medical Evaluator with more than 11 years of clinical experience, to its distinguished network of physicians. Dr. Aghayan brings extensive expertise in musculoskeletal injuries, functional limitations, spinal conditions, rehabilitation, and evidence-based medical evaluation.